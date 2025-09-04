Военный эксперт предрек расширение антизападного альянса после парада в Китае

Военэксперт Михайлов: после парада в Китае антизападный альянс будет расширяться

Стратегическое партнерство между Москвой, Пекином и Пхеньяном продолжает укрепляться. Визит президента России Владимира Путина в Китай, в ходе которого состоялись переговоры с лидерами к КНР и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, подтвердил формирование нового центра силы, способного бросить вызов западному доминированию на мировой арене. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

По его мнению, ядро этого альянса уже сформировано, и следующим логическим шагом может стать присоединение к нему других стран.

«Я думаю, к нему рано или поздно присоединится на каких-то правах и Иран. Это страшный сон для Америки и союзников», — сказал аналитик.

Он добавил, что включение Тегерана в союз Москвы, Пекина и Пхеньяна позволит создать непрерывный пояс безопасности от Тихого океана до Персидского залива, что существенно ограничит возможности США и НАТО в Евразии.

3 сентября в Пекине состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

