Захарова ответила на слухи о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

Захарова: у Трампа много недоброжелателей, но сообщения о его смерти — это мелко

Президент США Дональд Трамп имеет много недоброжелателей, однако сообщения о его смерти — «это мелко». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария в интервью ТАСС, использовав цитату из фильма «Покровские ворота».

Захарова призналась, что за этими «вбросами» о смерти Трампа не следила. При этом она заявила, что у Трампа есть много недоброжелателей, поскольку он озвучивает те вещи, которые раньше были под запретом в США.

«Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко», — подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что Дональд Трамп якобы находится при смерти или уже умер. Американцы утверждали, что об этом свидетельствует внезапное исчезновение главы Белого дома из информационного поля, а также синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии».

Однако 1 сентября Трамп вышел на связь и прокомментировал слухи о своей смерти. Американский лидер написал в Truth Social, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

Позже президент США во время своего выступления в Белом доме заявил, что не видел сообщений в соцсетях о собственной смерти. Он также отметил, что считает подобные слухи «сумасшедшими».

