На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова ответила на слухи о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

Захарова: у Трампа много недоброжелателей, но сообщения о его смерти — это мелко
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент США Дональд Трамп имеет много недоброжелателей, однако сообщения о его смерти — «это мелко». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария в интервью ТАСС, использовав цитату из фильма «Покровские ворота».

Захарова призналась, что за этими «вбросами» о смерти Трампа не следила. При этом она заявила, что у Трампа есть много недоброжелателей, поскольку он озвучивает те вещи, которые раньше были под запретом в США.

«Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко», — подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что Дональд Трамп якобы находится при смерти или уже умер. Американцы утверждали, что об этом свидетельствует внезапное исчезновение главы Белого дома из информационного поля, а также синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии».

Однако 1 сентября Трамп вышел на связь и прокомментировал слухи о своей смерти. Американский лидер написал в Truth Social, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

Позже президент США во время своего выступления в Белом доме заявил, что не видел сообщений в соцсетях о собственной смерти. Он также отметил, что считает подобные слухи «сумасшедшими».

Ранее в США нашли подтверждение «болезни» Трампа.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами