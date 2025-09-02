Трамп одним словом ответил на слухи о собственной смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел сообщений в социальных сетях о собственной смерти, назвав эти слухи «сумасшедшими». Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Белом доме, трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

«Нет», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналистов в Овальном кабинете, видел ли он сообщения в соцсетях о своей смерти.

Американский лидер также отметил, что считает подобные слухи «сумасшедшими».

1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

На прошлой неделе в соцсетях распространилась «теория»‎ о кончине главы Белого дома. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Также среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

Ранее в США нашли подтверждение «болезни» Трампа.