Путин рассказал о том, как Россия достигнет целей СВО

Достичь целей специальной военной операции на Украине лучше мирными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин также выразил уверенность, что стороны могут договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

Глава государства отметил, что видит в действующей американской администрации желание завершить конфликт. Он добавил, что «свет в конце тоннеля» есть.

Путин подчеркнул, что российская сторона может добиться целей спецоперации военным путем, если не получится заключить мир с учетом интересов РФ.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства успел принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин заявил, что СВО проводится не ради территорий.