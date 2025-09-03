Лавров: для прочного мира нужно признать новые территориальные реалии на Украине

Для достижения прочного мира на Украине необходимо признать и оформить на международном уровне новые территориальные реалии. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью индонезийскому изданию «Компас», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ указал на необходимость признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые возникли после вхождения в состав России в результате референдумов Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, отметил Лавров, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, указанный в декларации независимости 1990 года и на основе которого украинскую государственность признали Россия и все международное сообщество.

3 сентября Лавров заявил, что Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности России и Украины.

Ранее Лавров раскрыл планы Запада по отправке сил для сдерживания России.