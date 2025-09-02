Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине и пообещал их раскрыть

Трамп: я узнал интересные вещи о конфликте на Украине, скоро они станут известны

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, и в скором времени они станут известны. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления в Белом доме, трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

«Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

Также американский лидер заявил, что очень внимательно следит за действиями Москвы и Киева применительно к урегулированию украинского конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп предупредил, что будут последствия, если Путин и президент Украины Владимир Зеленский не проведут встречу.

2 сентября Трамп вновь заявил, что он «очень разочарован» Путиным. Глава Белого дома отметил, что у него и главы России «были прекрасные отношения».

Также он сказал, что потери РФ и Украины в ходе конфликта исчисляются «тысячами». Политик назвал это «бессмысленной войной», которая, по его словам, «никогда бы не началась, если бы он был президентом».

Новость дополняется.