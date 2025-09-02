На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о прогрессе в вопросе гарантий безопасности Украине

Президент Финляндии Стубб заявил о прогрессе в гарантиях безопасности Украине
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о достигнутом прогрессе по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине. Его слова приводит Reuters.

«Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение», — заявил Стубб.

Он также заявил, что не верит в скорое прекращение конфликта на Украине. В связи с этим, считает президент Финляндии, Европе нужно согласовать гарантии с США, которые их обеспечат.

Сейчас военные разрабатывают конкретные планы того, «как может выглядеть такая операция», сообщил политик.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых элементов системы гарантий безопасности для страны является ее вступление в Евросоюз.

Он также сообщил, что 4 сентября пройднт заседание так называемой «коалиции желающих», на котором обсудят подготовленные меры по обеспечению безопасности Украины. В разговоре с представителями Черногории Зеленский выразил надежду, что к работе присоединится и Португалия.

Ранее Писториус резко отреагировал на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину.

