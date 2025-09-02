На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Украины удивился из-за заявления стран ШОС в Китае

В Киеве удивлены, что в итоговом коммюнике саммита ШОС не говорили об Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

МИД Украины был удивлен тем, что в итоговом заявлении стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае не упоминается конфликт на Донбассе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении назвало «удивительным» тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается «крупнейшая агрессивная война в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении издания.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.

Визит Путина в Китай
