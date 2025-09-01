ЕС планирует увеличить число спутников после инцидента с самолетом главы ЕК

Евросоюз планирует увеличить количество спутников на околоземной орбите для улучшения обнаружения помех GPS после инцидента с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс в соцсети X.

«Создание помех и подделка данных наносят ущерб нашей экономике в области авиации, судоходства и транспорта. Наш космический проект Galileo Европейского союза может помочь! Мы уже предоставляем услуги аутентификации для обнаружения подделки данных. Мы увеличим количество спутников на низкой околоземной орбите для повышения надежности и улучшения обнаружения помех», — написал он, комментируя ситуацию с главой ЕК.

1 сентября стало известно, что самолет с главой Еврокомиссии 31 августа был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив. В связи с этим пилоты были вынуждены использовать бумажные карты.

Болгарские власти считают, что это могло быть следствием «российской интерференционной атаки», а именно глушением системы спутниковой навигации. В Кремле же заявили, что Россия непричастна к инциденту.

