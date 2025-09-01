На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали заявление о причастности РФ к инциденту с самолетом главы ЕК

Песков заявил, что Россия непричастна к сбою в самолете фон дер Ляйен
John Macdougall/dpa/Global Look Press

Россия непричастна к инциденту с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с британской газетой Financial Times.

«Ваша информация неверна», — сказал Песков, отвечая на вопрос газеты.

1 сентября стало известно, что самолет с главой Еврокомиссии 31 августа был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив. FT отметили, что пилоты были вынуждены использовать бумажные карты.

Болгарские власти заявили, что это могло быть следствием «российской интерференционной атаки», а именно глушением системы спутниковой навигации.

Представитель Европейского союза в разговоре с агентством Reuters подтвердил, что помехи в работе GPS были, но самолет благополучно приземлился.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.

