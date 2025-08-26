На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника

Bloomberg: украинский беспилотник упал в Эстонии из-за российских средств РЭБ
close
Depositphotos

Упавший в Эстонии боевой беспилотник отклонился от курса из-за радиоэлектронного вмешательства России в Балтийском регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на эстонские официальные лица.

Обломки взорвавшегося беспилотника, который, вероятнее всего, был украинским, были обнаружены на сельскохозяйственных угодьях на юге Эстонии в понедельник днем.

Эстонские чиновники заявили, что беспилотник мог быть использован Украиной при нападении на российский порт Усть-Луга в Ленинградской области в воскресенье.

Еще один источник агентства сообщил, что эстонские радары ранее зафиксировали еще один беспилотник, упавший на российскую сторону Чудского озера в минувшие выходные, при этом он не уточнил его происхождение.

Российский Telegram-канал SHOT, комментируя ситуацию, утверждает, что Эстония могла представить свое воздушное пространство для атаки украинских БПЛА по Ленобласти.

Ранее Польша решила направить России ноту из-за упавшего дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами