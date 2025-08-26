В Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника

Упавший в Эстонии боевой беспилотник отклонился от курса из-за радиоэлектронного вмешательства России в Балтийском регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на эстонские официальные лица.

Обломки взорвавшегося беспилотника, который, вероятнее всего, был украинским, были обнаружены на сельскохозяйственных угодьях на юге Эстонии в понедельник днем.

Эстонские чиновники заявили, что беспилотник мог быть использован Украиной при нападении на российский порт Усть-Луга в Ленинградской области в воскресенье.

Еще один источник агентства сообщил, что эстонские радары ранее зафиксировали еще один беспилотник, упавший на российскую сторону Чудского озера в минувшие выходные, при этом он не уточнил его происхождение.

Российский Telegram-канал SHOT, комментируя ситуацию, утверждает, что Эстония могла представить свое воздушное пространство для атаки украинских БПЛА по Ленобласти.

Ранее Польша решила направить России ноту из-за упавшего дрона.