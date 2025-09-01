Появились новые подробности об инциденте с самолетом главы Еврокомиссии

Система GPS на самолете председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была на самом деле заглушена во время полета 31 августа в Болгарию, тем не менее лайнер сел благополучно. Об этом заявил Reuters представитель Европейского союза, подтвердив ранее появившиеся в СМИ сообщения о проблеме с GPS.

«Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет благополучно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они связывают случившееся с явным вмешательством России», — сказал представитель ЕС.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

В статье говорится, что якобы «предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS». Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России».

