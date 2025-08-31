В Китае заявили, что на территории России скоро появятся памятники героям войны с Японией

Власти КНР намерены восстановить в России мемориальные памятники, связанные с Войной сопротивления китайского народа японской агрессии, заявил на пресс-конференции директор департамента по мемориальной работе министерства по делам ветеранов Китая Ли Цзинсянь. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель ведомства рассказал, что в речь идет о бойцах Северо-Восточной антияпонской объединенной армии ???(китайского партизанского движения против милитаристской Японии. — «Газета.Ru»), боровшихся с 1937 по 1945 год против захватчиков из Японии на северо-востоке Китая. Ли выразил на надежду на то, что памятники будут доступны для посетителей в ближайшее время.

По словам чиновника, его департамент постоянно занимается сбором и проверкой сведений о мемориальных объектах и работает над тем, чтобы они были надежно защищены.

В июле глава МИД России Сергей Лавров на торжественном приеме в северокорейском городе Вонсан рассказал, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом.

