На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что на территории России скоро появятся памятники героям войны с Японией

Китай намерен восстановить памятники антияпонской войны в России
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Власти КНР намерены восстановить в России мемориальные памятники, связанные с Войной сопротивления китайского народа японской агрессии, заявил на пресс-конференции директор департамента по мемориальной работе министерства по делам ветеранов Китая Ли Цзинсянь. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель ведомства рассказал, что в речь идет о бойцах Северо-Восточной антияпонской объединенной армии ???(китайского партизанского движения против милитаристской Японии. — «Газета.Ru»), боровшихся с 1937 по 1945 год против захватчиков из Японии на северо-востоке Китая. Ли выразил на надежду на то, что памятники будут доступны для посетителей в ближайшее время.

По словам чиновника, его департамент постоянно занимается сбором и проверкой сведений о мемориальных объектах и работает над тем, чтобы они были надежно защищены.

В июле глава МИД России Сергей Лавров на торжественном приеме в северокорейском городе Вонсан рассказал, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом.

Ранее Япония призвала игнорировать парад победы в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами