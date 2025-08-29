На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку

Макрон не собирается уходить в отставку на фоне ситуации с правительством Франции
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству Франции заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», — сказал он.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что собирается внести на голосование Национального собрания вопрос о доверии к правительству страны. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, в особенности подчеркнув неуклонное нарастание государственного долга. По его подсчетам, каждый час сумма госдолга Франции увеличивается на €12 миллионов, и уже достигла отметки в €3,4 триллиона.

В свою очередь глава МВД Франции и лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо заявил, что страна как никогда близка к финансовому кризису

Ранее премьер Франции раскритиковал торговое соглашение между США и ЕС.

