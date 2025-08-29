Россия и Узбекистан обсуждают строительство двух АЭС

Россия и Узбекистан рассматривают возможность строительства двух атомных электростанций российской разработки на территории республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на приеме в посольстве Узбекистана в Москве по случаю Дня независимости, передает ТАСС.

«Прорабатывается вопрос строительства сразу двух атомных электростанций российской разработки в Узбекистане, большой и малой мощности. Это первый такого рода проект в регионе Центральной Азии», — сказал дипломат.

По его словам, успешная реализация проекта позволит Узбекистану совершить технологический рывок.

В июне российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Как сообщило казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Она пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

Ранее в Белоруссии допустили участие в проекте по сооружению АЭС в Узбекистане.