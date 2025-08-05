В Белоруссии допустили участие в проекте по сооружению АЭС в Узбекистане

Белоруссия может принять участие в проекте по сооружению АЭС в Узбекистане

Минск может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане в случае заинтересованности Ташкента. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз на встрече с делегацией Агентства по атомной энергии Узбекистана («Узатом») под руководством его директора Азима Ахмедхаджаева.

«Обсуждены возможности взаимодействия по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры, подготовки кадров, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, интеграции АЭС в энергосистему», — говорится в публикации пресс-службы минэнерго.

Министр также отметил, что Белоруссия открыта для партнерства и готова обмениваться опытом в сфере атомной энергетики с Узбекистаном.

В июне российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Как сообщило казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Она пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

Ранее в «Росатоме» назвали даты строительства новой АЭС в Приморье.