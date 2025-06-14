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«Росатом» возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

«Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российскую компанию «Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Об этом говорится на сайте агентства по атомной энергии Казахстана.

В шорт-лист потенциальных вендоров входили «Росатом» (Россия), Électricité de France (Франция), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея) и China National Nuclear Corporation (Китай).

В публикации уточняется, что межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли «определила наиболее оптимальными предложения по строительству атомной электростанции, полученные от «Росатома».

«Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане», — отмечается в сообщении.

До этого генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» намерен взыскать с Финляндии ущерб из-за прекращения проекта АЭС.

Ранее в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.

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