Шойгу назвал число террористов в Афганистане

В Афганистане действует свыше 23 тысяч представителей террористических группировок. Об этом в своей статье для «Российской газеты» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций, общей численностью более 23 тыс. боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира», — написал он.

По словам секретаря Совбеза, руководство Афганистана принимает меры для борьбы с терроризмом в силу своих возможностей.

Также он отметил, что деятельность террористических группировок остается одним из факторов, напрямую связанным с производством наркотиков. Шойгу подчеркнул, что деятельность афганского крыла ИГИЛ (организация запрещена в России) — «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, запрещено в РФ) вызывает «наибольшее беспокойство». Это подразделение имеет тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке Афганистана, сообщил он.

Кроме того, секретарь Совбеза обратил внимание, что Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГ.

«Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов (движение внесено в список террористических организаций), эта борьба была бы более эффективной», — добавил он.

19 августа министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид призвал другие государства отказаться от «злых намерений» в отношении его страны, так как она не питает неприязни и хочет «хороших отношений со всеми на основе исламского шариата». По его словам, ни Россия, ни КНР не считают, что Афганистан будет действовать против них по указанию США или позволит использовать свою территорию против них. В то же время Соединенные Штаты не верят в то, что РФ и Китай будут использовать афганскую территорию против них, отметил министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия усилит сотрудничество с Кабулом в борьбе с наркотиками и терроризмом.