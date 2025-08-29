На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу назвал число террористов в Афганистане

Шойгу: в Афганистане действуют около 23 тысяч террористов
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В Афганистане действует свыше 23 тысяч представителей террористических группировок. Об этом в своей статье для «Российской газеты» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций, общей численностью более 23 тыс. боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира», — написал он.

По словам секретаря Совбеза, руководство Афганистана принимает меры для борьбы с терроризмом в силу своих возможностей.

Также он отметил, что деятельность террористических группировок остается одним из факторов, напрямую связанным с производством наркотиков. Шойгу подчеркнул, что деятельность афганского крыла ИГИЛ (организация запрещена в России) — «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, запрещено в РФ) вызывает «наибольшее беспокойство». Это подразделение имеет тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке Афганистана, сообщил он.

Кроме того, секретарь Совбеза обратил внимание, что Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГ.

«Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов (движение внесено в список террористических организаций), эта борьба была бы более эффективной», — добавил он.

19 августа министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид призвал другие государства отказаться от «злых намерений» в отношении его страны, так как она не питает неприязни и хочет «хороших отношений со всеми на основе исламского шариата». По его словам, ни Россия, ни КНР не считают, что Афганистан будет действовать против них по указанию США или позволит использовать свою территорию против них. В то же время Соединенные Штаты не верят в то, что РФ и Китай будут использовать афганскую территорию против них, отметил министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия усилит сотрудничество с Кабулом в борьбе с наркотиками и терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами