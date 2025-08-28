Премьер Британии высказался об ударе по Киеву

Премьер Британии Стармер обвинил РФ в подрыве надежд на мир после удара по Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на своей странице в соцсети Х отреагировал на массированный удар ВС РФ по территории Украины, в том числе Киеву.

«Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, в результате которых было повреждено здание Британского совета» (организация признана нежелательной в России ), — написал Стармер.

Он утверждает, что своими действиями Россия якобы «подрывает надежды на мир». По его словам, такое развитие событий должно прекратиться.

До этого пресс-служба минобороны РФ сообщила, что в ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

В пресс-службе ведомства отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.

