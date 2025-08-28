На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае раскрыли, какой сигнал посылают миру приемом Путина

МИД КНР: принимая Путина, Китай показывает миру уровень партнерства
Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Принимая президента России Владимира Путина в Китае по случаю торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Пекин посылает миру сигнал о солидарности и стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова приводит Sky News.

На вопрос о том, какой сигнал КНР посылает, принимая президента России, представитель МИД ответил, что присутствие Путина на памятных мероприятиях «еще раз демонстрирует высокий уровень китайско-российских всесторонних отношений стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху и заявляет о единстве и солидарности между Китаем и Россией».

«Столкнувшись с международной обстановкой, полной перемен и потрясений, Китай и Россия, как государства-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности, будут продолжать поддерживать авторитет Организации Объединенных Наций, а также международную справедливость и правосудие», — заявил Хун Лэй.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Российский лидер также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Ранее в СМИ назвали две причины, почему Путин не встретится с Зеленским.

