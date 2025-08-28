На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СМИ назвали две причины, почему Путин не встретится с Зеленским

Politico: Путин не встретится с Зеленским, чтобы не придавать ему легитимность
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин вряд ли встретится с Владимиром Зеленским, поскольку это придаст последнему «политическую легитимность», а также из-за стратегии Кремля по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Politico.

«Во-первых, встреча на высшем уровне с украинцем придала бы Зеленскому политическую легитимность, хотя Кремль уже давно утверждает, что у него ее нет», — говорится в тексте.

Вторая причина, по мнению авторов, кроется в стратегии России по взаимодействию с Дональдом Трампом. Выдвигая свои условия для встречи, Москва якобы «тянет за нос» президента США, при этом избегая или снижая риски спровоцировать его на резкие действия в отношении РФ и ввести санкции, говорится в тексте.

До этого специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что Владимир Путин хочет урегулировать украинский конфликт. Отвечая на вопрос журналиста о том, говорил ли Путин о стремлении Москвы к завершению конфликта, Уиткофф подчеркнул, что российский лидер высказывался о желании урегулировать ситуацию с Украиной.

Ранее эксперт оценил угрозу Трампа начать экономическую войну с Россией.

