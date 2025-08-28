На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обратился к Китаю и Венгрии из-за действий России

Зеленский обратился к Китаю и Венгрии после удара ВС РФ по Украине
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венгрии и Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она остановила боевые действия. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на удар ВС РФ по территории республики, в том числе Киеву.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал Зеленский.

Он также призвал к реакции тех, «кто призвал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции». По его словам, пришло время ввести «жесткие санкции» против России.

«Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны», — утверждает Зеленский.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России заявили о старте нового этапа СВО.

