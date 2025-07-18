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На Украине пожаловались, что на Западе не хотят отнимать у России ее активы

Мудрая: Бельгия, Франция, ФРГ и Италия не хотят конфискации активов России
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Противниками конфискации российских активов в Европе выступают Бельгия, Франция, Италия и Германия. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

«Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – «Газета.Ru».) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ», — подчеркнула она.

По словам Мудрой, у этих стран «нет политической воли» сделать соответствующий шаг из-за опасения создать прецедент, который в будущем сыграет против этих государств.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «грабежом» планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для давления на Россию и принуждения к переговорам с Украиной.

По его словам, эти действия подрывают доверие к этим странам. Он добавил, что это может грозить тем, что в будущем другие государства начнут выводить свои средства из активов американских и европейских стран. Такие действия грозят потерей доверия к работе с ними и возникновением проблем у них самих, добавил Аксаков.

Ранее в Финляндии признали законной конфискацию активов России.

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