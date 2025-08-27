Стало известно, зачем в Молдавию направился «Звездный десант»

Поддержка Европейского союза крайне важна для правительства президента Майи Санду перед выборами в парламент, а потому в Молдавию направился «звездный десант» в виде глав Франции, ФРГ и Польши. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова.

«Лидеры Франции, ФРГ и Польши проведут в Молдавии протокольные мероприятия и обсудят многие вопросы относительно дальнейшего взаимодействия. Для Санду — это вопрос выживания, особенно учитывая, что она так и не нашла общего языка с администрацией Трампа и американской поддержки у нее нет. Санду и ее правящая партия на протяжении предыдущего срока полностью оккупировали тему европейской интеграции, и именно на ней они пытаются снова занять лидирующие позиции в парламенте», — сказала политолог.

Она напомнила, что в прошлом году Санду победила на выборах за счет того, что были масштабные электоральные манипуляции при поддержке проевропейских зарубежных диаспор. В этом году они будут проворачивать ту же историю, уверена Харитонова.

«Уже известно, что на предстоящем через месяц голосовании в парламент Молдавии участков в Москве будет всего два, а в Приднестровье двенадцать, что на восемнадцать меньше, чем в прошлом году. Делается все, чтобы сегрегировать граждан и отстранить тех, кто проголосует против правящей партии, то есть против самой Санду. Молдавия — парламентская республика и, если в парламенте правящая партия не будет иметь доминирующее положение, то правительство станет в оппозиции президенту. В этой ситуации фигура президента станет нефункциональной, как проводник западных интересов», — пояснила Харитонова.

Евросоюзу крайне важно сделать так, чтобы Молдавия оставалась в их сфере влияния, так как страна является очередным плацдармом, после Украины и Прибалтики, для борьбы против России, считает политолог.

«Высадка звездного десанта в виде президента Макрона, канцлера Мерца и премьера Туска нужна как раз для помощи Санду на предстоящих выборах. Есть все основания полагать, что ЕС будет перестраховываться и сделает какие-то политические подачки накануне выборов с тем, чтобы максимально подогреть рейтинги правящей партии», — заключила Харитонова.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского кабмина Дональд Туск посетят столицу Молдавии Кишинев. В их общей программе встреча с президентом Молдавии и выступление на специальном концерте, который посвящен Дню независимости страны.

«Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдавии», — говорится в официальном пресс-релизе Елисейского дворца.

Ранее появилась информация о начале обсуждений вступления Молдавии и Украины в ЕС.