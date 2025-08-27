Алиев назвал СВО «вторжением» и поддержал целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав позицию «однозначной». Его цитирует издание Haqqin.az.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан, будучи страной, чья территориальная целостность была нарушена, поддерживает целостность всех других стран.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана. Из опубликованного приказа следует, что данные средства будут выделены «для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине».

Ранее Алиев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.