Трампу дали совет, как вести себя с Россией

Конгрессмен Московиц: Трампу надо быть к РФ таким же жестким, как к Вашингтону

Президенту США Дональду Трампу посоветовали проявить к России такую же жесткость, как к Вашингтону, к Гренландии или к Канаде. С таким предложением выступил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джаред Московиц, пишет The Hill.

«Возможно, просто относитесь к ним так же, как вы относитесь к Вашингтону, или как вы относились к Гренландии, когда вступили в должность, или как вы относились к Канаде, когда вступили в должность», — сказал Московиц.

Конгрессмен выразил мнение, что американский президент действует заметно жестче внутри США, например, в Чикаго или в Вашингтоне, чем в отношениях с Россией. В частности, он напомнил момент, когда в столицу Соединенных Штатов глава Белого дома направил войска Национальной гвардии.

До этого в издании The Wall Street Journal заявили, что Трамп может добиться мира на Украине, если применит против России свою «самую эффективную стратегию», которую он ранее уже использовал против других стран. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «максимальном давлении». В статье отмечается, чтобы положить конец военному конфликту на Украине, Трампу необходимо убедить Путина в том, что цена его продолжения слишком высока.

Ранее стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить вглубь РФ.