В Польше отказали в членстве Украины в ЕС при одном условии

Глава МО Польши: Украина не вступит в ЕС, если не разберется с вопросом Волыни

У Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не разберется с вопросом событий в Волыни. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Отрывок его выступления публикует Ruptly в своем Telegram-канале.

По его словам, если Киев «не разберется с этим вопросом» и не будет проведена эксгумация тел, а также увековечение памяти людей, то у него не будет шансов стать членом Евросоюза.

Он подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

Тема событий, произошедших в Волыни во время Второй мировой войны, продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский союз. В свою очередь Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Ранее экс-премьер Польши поддержал инициативу о запрете «бандеровской символики».