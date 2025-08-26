Политолог Шафир: за атаками на нефтепровод Дружба стоит не Украина, а ЕС

За атаками на нефтепровод «Дружба», снабжающий российскими углеводородами Венгрию и Словакию, может стоять вовсе не Украина, а Европейский союз. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир. По его мнению, подобные действия Киева вряд ли можно считать самостоятельными. И не стоит забывать о натянутых отношениях Будапешта и Братиславы с Брюсселем, отметил эксперт.

«И обратите внимание на эти абсолютно хамские тексты, которые пишет очередной министр иностранных дел Украины в ответ на элементарную просьбу МИД Венгрии прекратить хулиганство. Это несамостоятельное действие. Самостоятельность Зеленского здесь проявляется только в хамской форме выполнения директив Брюсселя», — сказал Шафир.

Он добавил, что политика давления на Венгрию и Словакию со стороны ЕС за самостоятельную позицию по Украине имеет системный характер. Отсюда вытекает и логика происходящих атак.

На прошлой неделе украинские дроны вновь атаковали «Дружбу». Это уже второй удар по магистрали: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по нефтепроводу, а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

Ранее в России объяснили, почему Орбан не может ответить Киеву на удары.