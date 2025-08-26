В России объяснили, почему Орбан не может ответить Киеву на удары

У Будапешта есть способы ответить на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба», но он ограничен в действиях из-за давления ЕС. Такое мнение озвучил «Газете.Ru» политолог, приглашенный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Трухачев, комментируя обещания премьера Венгрии отреагировать на исходящие с Украины угрозы.

«Глава венгерского правительства Виктор Орбан — самый опытный политик в современной Европе, он прекрасно знает законы жанра: если не можешь ничего предпринять, делай кучу заявлений, — отметил собеседник издания. — Поскольку это приятно нашим ушам, мы на эти заявления и ведемся, хотя, честно говоря, 80% можно пропускать. Орбан мог бы, например, прекратить поставки электричества на украинскую территорию, остановить военный транзит через Венгрию, лечение солдат и офицеров ВСУ, мог бы запретить Польше и Чехии (с которыми у него партнерство по Вишеградской группе) ввозить через венгерские земли оружие на Украину».

По мнению Трухачева, этого не происходит из-за опасений Будапешта «получить по шапке» от Евросоюза и НАТО.

«ЕС уже перекрыл выделение Венгрии 30 млрд евро помощи. В случае жесткого ответа на удары ВСУ это средства могут не просто не разморозить, а вообще — отменить транш. Тогда уровень жизни в Венгрии упадет очень существенно. Поэтому из всех действий, которые произвел Орбан, он действительно лишь заблокировал переговоры о гипотетическом членстве Украины в ЕС и НАТО. Хотя ее туда никто всерьез и не собирается брать. Но это единственный шаг, за который ему можно поставить плюс», — резюмировал эксперт.

По следам ударов по «Дружбе» президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что дальнейшая судьба нефтепровода зависит от действий Будапешта. Орбан в свою очередь заявил, что не оставит действия Киева без ответа. Однако он не уточнил, что именно намерен предпринять.

Ранее в Венгрии оценили возможный прием Украины в ЕС.