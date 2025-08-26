В Молдавии оставили в силе решение об ограничении работы блока «Победа»

Высшая судебная палата Молдавии сохранила ограничения на работу партий оппозиционного блока «Победа» перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. Об этом говорится в постановлении палаты, передает ТАСС.

Отмечается, что оставлено в силе постановление Апелляционной палаты Кишинева от 19 августа 2025 года, вынесенное по уголовному делу на основании иска министерства юстиции против партий «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы».

С просьбой ограничить работу партий блока «Победа», который возглавляет оппозиционный политик Илан Шор, выступили Минюст, Центральная избирательная комиссия и Служба информации и безопасности Молдавии. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии «Шор», которая была признана незаконной на территории республики в 2023 году.

Илан Шор в свою очередь заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки Кишинева запретить эти партии. В блоке инициативу Минюста назвали «незаконной и неконституционной».

