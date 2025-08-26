На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад в Пекине

МИД КНР: Китай выразил протест Японии из-за призывов бойкотировать парад в Пекине
Li Ga/Global Look Press

Китай выразил Японии протест из-за призывов бойкотировать парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, который пройдет 3 сентября в Пекине. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений», — сказал представитель МИД КНР.

Дипломат подчеркнул, что парад призван сохранить историческую память и выразить уважение павшим в ходе войны. Представитель МИД КНР отметил, что что любая страна, которая честно воспринимает историю и извлекает уроки из прошлого, не должна испытывать сомнений по поводу сохранения памяти о минувших событиях.

До этого стало известно, что правительство Японии по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. В том числе в документе Москва и Пекин призвали Токио извлечь уроки «из бесчеловечных страниц собственной истории» и полностью отмежеваться от милитаризма. Японское правительство категорически не согласилось с этими обвинениями.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится монумент в честь борьбы с милитаризмом Японии.

