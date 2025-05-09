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Япония отвергла обвинения в милитаризме со стороны РФ и КНР

Генсекретарь кабмина Японии Хаяси: Токио не согласен с обвинениями в милитаризме
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Reuters

Японское правительство категорически не согласно с обвинениями в милитаризме, отказаться от которого Токио призвали Москва и Пекин. Об этом в ходе регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Считаем, что заявления о том, что наша страна должна отмежеваться от милитаризма, являются совершенно неверными», — отметил он.

По его словам, Япония намерена и дальше идти по пути мирного государства, которого она придерживалась все послевоенные годы. Хаяси подчеркнул, что этот факт никогда не изменится.

В то же время генеральный секретарь раскритиковал действия РФ на Украине и военную активность КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он выразил надежду, что Москва и Пекин в первую очередь займутся решением этих проблем вместо того, чтобы предъявлять обвинения другим странам.

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. В том числе в документе Москва и Пекин призывают Токио извлечь уроки «из бесчеловечных страниц собственной истории» и полностью отмежеваться от милитаризма.

Ранее российский посол предостерег Японию от участия в «авантюрах» Украины.

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