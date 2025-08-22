На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокурор Краснов получил звание заслуженного юриста России

Путин подписал указ о присвоении Краснову звания «Заслуженный юрист РФ»
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов получил звание заслуженного юриста страны, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Краснову Игорю Викторовичу», — говорится в тексте указа.

Краснов занимает пост генпрокурора с 22 января 2020 года.

В декабре комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной Путиным кандидатуры Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися. Позже прошли консультации Совфеда с самим Красновым.

22 января 2025 года Путин переназначил Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее Путин присвоил звание Героя труда президенту РАН.

