Генпрокурор Краснов получил звание заслуженного юриста России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов получил звание заслуженного юриста страны, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Краснову Игорю Викторовичу», — говорится в тексте указа.

Краснов занимает пост генпрокурора с 22 января 2020 года.

В декабре комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной Путиным кандидатуры Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися. Позже прошли консультации Совфеда с самим Красновым.

22 января 2025 года Путин переназначил Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.

