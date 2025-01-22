Игоря Краснова переназначили на пост генпрокурора РФ

Российский президент Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.

«В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции РФ и пунктами 1 и 5 статьи 12 Федерального закона «О прокуратуре РФ» назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора РФ», — говорится в документе.

Указ уже вступил в силу.

В декабре комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной Путиным кандидатуры Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися. Позже прошли консультации Совфеда с самим Красновым.

В ноябре Путин назначил нового прокурора Москвы, им стал прокурор Тверской области Максим Жук. Его предшественник, Денис Попов, ушел в отставку в середине августа.

Ранее стало известно, что в Тюмени ликвидировали прокуратуру.