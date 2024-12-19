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Комитеты Совфеда рекомендовали признать итоги консультаций по кандидатуре Краснова

В СФ рекомендовали признать состоявшимися консультации по кандидатуре Краснова

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися. Об этом сообщает ТАСС.

Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности подготовили соответствующие заключения. Сенаторы проведут консультации на пленарном заседании верхней палаты парламента 20 декабря с участием самого Краснова.

«Мы принимаем заключение, где рекомендуем признать консультации состоявшимися. Но это уже завтра», — сказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В конце ноября сообщалось, что Путин своим указом назначил на пятилетний срок нового прокурора Москвы, им стал прокурор Тверской области Максим Жук.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей работать круглосуточно.

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