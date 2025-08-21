На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин присвоил звание Героя труда президенту РАН

Путин присвоил звание Героя труда президенту РАН Красникову
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда президенту РАН Геннадию Красникову. Об этом пишет РИА Новости.

«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», — говорится в сообщении.

Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей государственной наградой, присуждаемой за особые заслуги в трудовой деятельности. Оно присваивается гражданам России, которые достигли выдающихся результатов в различных областях, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование, культуру, науку, а также в сфере государственного и муниципального управления. Данная награда была учреждена в 2013 году указом президента Российской Федерации и представляет собой современный аналог советского звания Героя Социалистического Труда.

Ранее стало известно, сколько получают Герои Труда.

