Политолог раскрыл, что мешает Европе отправить свои войска на Украину

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с Tsargrad.tv выразил сомнение, что европейские страны введут на Украину свои войска, пока идут боевые действия. При этом, по его словам, если будет заключен мир — они это сделают точно, возможно, направив небольшие подразделения.

«Но мы должны еще понимать, что на самом деле там есть подразделения европейских военных. Просто нет доказательств. Но там присутствуют почти все страны НАТО, присутствуют военные специалисты, они иногда принимают участие даже в боях», — отметил Суздальцев.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все государства из «коалиции желающих» готовы на это. В частности, Варшава не намерена направлять своих военных.

