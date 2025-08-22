В Думе объяснили, почему Запад обвиняет Лаврова в срыве переговоров по Украине

Европейцев ощутимо беспокоит возможное участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в российско-украинских переговорах, заявила в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она прокомментировала появившиеся в западной прессе сообщения о том, будто министр иностранных дел срывает мирный процесс.

«Как известно, президенты России и США в ходе недавней телефонной беседы условились повышать уровень делегаций на переговорах Москвы и Киева, — напомнила собеседница издания. – Допускаю, что публикации о Лаврове связаны именно с этим. То есть, вероятно, предполагается, что статус делегаций может быть усилен как раз за счет участия главы МИД РФ. А на Западе хорошо знают, насколько жестким переговорщиком является Лавров. Поэтому там сразу появились опасения по поводу его присоединения к процессу».

По мнению Журовой, европейцы боятся, что при прямом участии Лаврова Россия будет более активно продвигать свою позицию.

«Нельзя сказать, что Владимир Мединский, возглавлявший делегации на прошлых переговорах, не стоит на своем. Но к нему привыкли. И в случае с ним и Лавровым для Запада ситуация складывается как «плохой и хороший следователь». Потому что глава МИД не просто всегда принципиален, но, как мы знаем, и крепкое словцо может ввернуть. То есть это более проблемная для них фигура, дискутировать с ним будет сложно. Вот и заволновались», — отметила Журова.

Издание Bloomberg со ссылкой на европейские источники сообщило о том, что Лавров своими заявлениями якобы сорвал переговорный процесс. Речь идет о словах министра относительно невозможности выработки гарантий безопасности для Украины без участия России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, когда можно будет говорить об украинской независимости.