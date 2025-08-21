На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс предложил Украине и ЕС два варианта гарантий безопасности, оба им не понравились

«Зеркало недели»: ЕС и Украина отвергли два варианта гарантий безопасности Вэнса
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи американского руководства с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не устроили присутствующих. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Джей Ди Венс <…> озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы», — говорится в публикации.

По данным украинского издания, первый вариант предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО. Она подразумевает оказание помощи со стороны всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. При этом Вэнс подчеркнул, что это не означает обязательного вступления в боевые действия, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая может быть и не военной.

Согласно второму варианту, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут усилены за счет наращивания численности украинских войск. Вэнс назвал целевую цифру в 350-400 тысяч человек.

До этого британская газета The Guardian сообщила, что момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта, стал самым напряженным на его встрече с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. По информации журналистов, Трамп не был заинтересован в позиции украинской стороны, в связи с чем Зеленский быстро завершил свою речь, «словно придя в себя».

Ранее политолог назвал главный итог встречи Трампа и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
