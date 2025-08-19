Политолог назвал главный итог встречи Трампа и Зеленского

Одним из основных итогов встречи украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских коллег с президентом США Дональдом Трампом стало согласие сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина», — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Украиной, добавил он.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. После них лидер США встретился с главами Европы. В Вашингтон приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

