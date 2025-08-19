В Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского

Guardian: на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме был напряженный момент

Во время встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме произошел напряженный момент. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Самым напряженным моментом вступительного слова стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> С течением минут лицо [президента Франции Эммануэля] Макрона становилось мрачнее. Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить», — говорится в материале.

Издание добавило, что впоследствии Зеленский быстро завершил свою речь, «словно придя в себя». По информации журналистов, Трамп не был заинтересован в позиции украинской стороны.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

