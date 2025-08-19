На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского

Guardian: на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме был напряженный момент
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Во время встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме произошел напряженный момент. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Самым напряженным моментом вступительного слова стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> С течением минут лицо [президента Франции Эммануэля] Макрона становилось мрачнее. Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить», — говорится в материале.

Издание добавило, что впоследствии Зеленский быстро завершил свою речь, «словно придя в себя». По информации журналистов, Трамп не был заинтересован в позиции украинской стороны.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следила за развитием событий онлайн.

Ранее политолог назвал главный итог встречи Трампа и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами