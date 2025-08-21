На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае назвали Пакистан приоритетом своей дипломатии

Ван И: Пакистан останется приоритетом китайской дипломатии
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Китай продолжит рассматривать Пакистан в качестве примера своей дипломатии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи с заместителем пакистанского премьер-министра, министром иностранных дел Исхаком Даром, передает сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем и впредь уделять приоритетное внимание Пакистану в своей дипломатии по отношению к соседним государствам, решительно поддерживать вашу страну в деле защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», — сказал министр.

Ван И добавил, что Китай намерен оказать Пакистану поддержку в вопросах борьбы с терроризмом, обеспечения национального единства и стабильности, динамичного развития и возрождения.

В мае агентство Bloomberg сообщило, что Китай мог оказать спутниковую поддержку Пакистану в ходе конфликта с Индией. По словам генерального директора Centre For Joint Warfare Studies Ашока Кумара, необходимые сведения Пекин мог поставлять Исламабаду в период между инцидентом 22 апреля в городе Пахалгам и началом обмена ударами между индийскими и пакистанскими военными.

Ранее в ФРГ заявили, что КНР сыграла решающую роль во время эскалации между Пакистаном и Индией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами