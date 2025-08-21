В Китае назвали Пакистан приоритетом своей дипломатии

Китай продолжит рассматривать Пакистан в качестве примера своей дипломатии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи с заместителем пакистанского премьер-министра, министром иностранных дел Исхаком Даром, передает сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем и впредь уделять приоритетное внимание Пакистану в своей дипломатии по отношению к соседним государствам, решительно поддерживать вашу страну в деле защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», — сказал министр.

Ван И добавил, что Китай намерен оказать Пакистану поддержку в вопросах борьбы с терроризмом, обеспечения национального единства и стабильности, динамичного развития и возрождения.

В мае агентство Bloomberg сообщило, что Китай мог оказать спутниковую поддержку Пакистану в ходе конфликта с Индией. По словам генерального директора Centre For Joint Warfare Studies Ашока Кумара, необходимые сведения Пекин мог поставлять Исламабаду в период между инцидентом 22 апреля в городе Пахалгам и началом обмена ударами между индийскими и пакистанскими военными.

Ранее в ФРГ заявили, что КНР сыграла решающую роль во время эскалации между Пакистаном и Индией.