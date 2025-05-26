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В ФРГ заявили, что КНР сыграла решающую роль во время эскалации между Пакистаном и Индией

Bild: Китай помогал Пакистану сбивать индийские истребители
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Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Китай помогал Пакистану сбивать индийские истребители. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на анонимный секретный доклад группы аналитиков из Индии, который оказался в распоряжении редакции.

Во время эскалации между странами в ночь с 6 на 7 мая Индия потеряла самолеты Dassault Rafale, МиГ-29 и Су-30. Индийским СМИ и военным экспертам власти неофициально запретили что-либо публиковать и расследовать об этих потерях, отмечается в материале.

Согласно докладу, решающую роль в уничтожении индийских самолетов сыграло «активное технологическое и оперативное участие Китая». Пекин, как утверждается, предоставил Пакистану передовые военные технологии и поддержку в области электронной борьбы во время воздушных боев.

Индийские аналитики считают, что Пекин испытал в деле доктрину «сетецентрической войны», согласно которой все элементы ВВС постоянно обмениваются данными, что и дало пакистанцам тактическое преимущество.

20 мая стало известно, что власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» опроверг сообщения о срыве поставок систем ПВО в Индию.

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Конфликт Индии и Пакистана
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