Еще одна европейская страна выразила готовность принять мирные переговоры по Украине

Австрия готова выступить в качестве посредника и стать местом проведения переговоров по Украине, если все стороны будут в этом заинтересованы. Об этом во внешнеполитическом ведомстве страны заявили изданию «Укринформ».

В ведомстве подчеркнули, что Австрия «имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если таковой будет воля сторон».

В то же время там заметили, что конфликт должен завершиться справедливым миром, который не может быть навязан Киеву.

«Как и каждая война, эта также должна завершиться за столом переговоров. При этом для Австрии очевидно: речь не может идти о мире, навязанном Украине. Это должен быть всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основывающийся на международном праве», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

О возможности организации встречи в Будапеште сообщила газета Politico. Источники издания заявили, что «именно Будапешт администрация президента США Дональда Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам.

Ранее в Киеве назвали предпочтительные места возможного саммита с Россией.