Эксперт: у Европы остался лишь один резон поддерживать Киев

Генерал Михайлов: Европе надоело бесконечно финансировать Украину
Virginia Mayo/AP

На сегодняшний день «Украина уже всем надоела», даже Европе. Брюссель лишь по одной причине продолжает поддерживать Киев — ради себя самого. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

Он пояснил, что забота Евросоюза вовсе не в том, чтобы защитить интересы Киева, а в обеспечении своего будущего в рамках наступающего многополярного мира.

«Конечно, сегодня Европа больше озадачена не судьбой Украины и не ходом переговоров. Европа сегодня озадачена своим местом в этом многополярном мире. Вот какое место будет занимать Европа со всеми «Макронами» и со всей этой политической камарильей западных стран? Их это сегодня волнует», — сказал Михайлов.

На сегодняшний день Украина остается для Запада своеобразным индикатором сохранения влияния, добавил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских политиков, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Как сообщает британская газета Financial Times, Зеленский и европейские лидеры на встрече в Белом доме давили на Трампа по вопросу о гарантиях безопасности Украине.

Ранее стало известно, какие пункты планируется включить в гарантии безопасности Киеву.

