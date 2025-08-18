Бренд SelSovet разрабатывает свитер «Аляска» по мотивам саммита Путина и Трампа

Дизайнеры челябинского бренда SelSovet разрабатывают свитер «Аляска» — в отличие от свитера «СССР» он будет без слов, но со знаками. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда Екатерина Варлакова. До этого там планировали выпустить свитер «США» или «США-Россия», но передумали.

«Свитер «Аляска» разрабатывается, но мы не знаем, будет ли это точно свитер. Да и сейчас опасно об этом говорить, чтобы китайцы к вечеру их миллион штук не сделали. Кстати, дружественная нам страна, попрошу заметить. Но так или иначе, ребята там работают очень быстро. И даже если выпустит кто-то другой, покупать, я думаю, будут у нас», — сказала Варлакова.

Она не стала раскрывать все подробности работы дизайнеров, но сообщила некоторые детали.

«Это будет точно «Аляска», но мы не прямолинейные. Не будет слов на свитере, но будут знаки», — пояснила Варлакова.

15 августа глава МИД РФ Сергей Лавров перед саммитом «Россия-США» прибыл в отель в Анкоридже в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР» и приковал внимание СМИ. Британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В день саммита свитер был доступен в продаже по цене 10 990 рублей.

Ранее создатели свитера Лаврова сообщили, что перешли на круглосуточную работу из-за бума заказов.