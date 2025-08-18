Создатели свитера Лаврова перешли на круглосуточную работу из-за бума заказов

Челябинский бренд SelSovet перешел на круглосуточный режим работы из-за популярности свитера «СССР», в котором глава МИД России Сергей Лавров ездил на саммит на Аляску. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда Екатерина Варлакова. Она добавила, что заказы поступают со всего мира — и из США тоже.

«Сейчас свитер «СССР» доступен по предзаказу — 60 дней ожидания. У нас идет перенастройка работы: выходим в ночные смены. Вся команда вышла, вышли все из отпусков, даже вернулись в штат сотрудники, которые от нас ушли. Помогают абсолютно все — мамы, папы. Так что с объемом, я думаю, мы все-таки должны справиться и не подвести. Мы, в принципе, перед этим проживали бум — после сериала «Слово пацана», поэтому у нас есть какие-то рабочие инструменты, механизмы. Основная задача сейчас — справиться с объемами», — сказала Варлакова.

По ее словам, заказы на свитер поступают бренду не только со всей России — очень много заказов идет из-за границы.

«Налаживаем быстро английскую версию сайта, потому что раньше заказы из-за границы были все-таки не в таком объеме. Сейчас много заказов из Америки поступает, из Италии. Европа вообще вся, сербы, с Австралии пишут. Разные континенты, разные страны. У нас много соотечественников, которые, скажем так, в теме», — пояснила Варлакова.

15 августа Лавров перед саммитом «Россия-США» прибыл в отель в Анкоридже в этом свитере и приковал внимание большинства СМИ. Британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В день саммита свитер был доступен в продаже по цене 10 990 рублей — и был в наличии.

Ранее основательница бренда SelSovet сообщила, что планирует выпустить свитер в честь встречи на Аляске.