Вашингтон не пригласил Польшу на переговоры по Украине

Polsat: Польша не будет присутствовать на переговорах по Украине

Представители Польши не приглашены в Соединенные Штаты на переговоры по Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский в эфире телеканала Polsat.

»Дональд Трамп приглашает в Вашингтон кого хочет. Он не приглашал президента Кароля Навроцкого, как и премьер-министра Дональда Туска», — сказал Бартошевский.

По словам заглавы МИДа Польши, от Варшавы на встрече европейских лидеров никого не будет.

18 августа президент США Дональд Трамп встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины. Среди приглашенных -председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джордж Мелони.

Встреча европейских лидеров проходит по результатам переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Их главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.

