Стало известно, как Зеленский может одеться на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский для встречи с лидером США Дональдом Трампом выберет более формальный стиль в одежде. Такое мнение в интервью Fox News высказала украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая ранее сотрудничала с Зеленским.

«‎Он, скорее всего, не появится в поло. Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак», — сказала она.

Дизайнер выразила мнение о том, что, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, лидер Украины на этот раз может выбрать более серьезный образ.

В июле 2025-го на саммите НАТО Зеленский впервые за три года появился в классическом костюме. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Этому предшествовал скандал в Белом доме в марте этого года. Тогда во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн обратил внимание на неформальный стиль украинского лидера и спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский пришел на переговоры с главой ЕК в кроссовках.