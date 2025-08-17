Лидеры стран Европы предлагают Украине продолжать конфликт против России, понимая невозможность победы Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете Le Figaro. В нем глава государства заявил, что Россия якобы хочет не мира на Украине, а капитуляции республики. По словам Захаровой, высказывание французского лидера является «низким враньем».

«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о «победе на поле боя», прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — написала представитель МИД РФ.

17 августа агентство Reuters опубликовало конкретный перечень требований России для завершения СВО. Там говорится об уходе ВСУ с территории Донбасса и о признании русского языка официальным на Украине. Также Москва требует «формального признания» суверенитета над Крымом и частичного снятия санкций. Еще одно требование – запрет Украине вступать в НАТО в обмен на «определенные гарантии безопасности».

Ранее Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий.